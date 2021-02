Ernesto Araújo busca se salvar do isolamento que causou, e diz que teve 'excelente conversa' com EUA

Foi o primeiro contato por telefone que o chanceler brasileiro estabeleceu com o secretário de Estado, Antony Blinken. A diplomacia brasileira destacou que ambos confirmaram o compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais, "ancoradas nos valores compartilhados entre essas duas grandes democracias" edit

Sputnik Brasil - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, realizou uma conversa por telefone com o novo secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, nesta quinta-feira (11).

O Ministro @ernestofaraujo e o Secretário de Estado dos EUA @SecBlinken tiveram, hoje, uma primeira e excelente conversa por telefone. pic.twitter.com/cLQsYQNZF5 — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 11, 2021

De acordo com o Itamaraty, os chefes das diplomacias dos dois países tiveram uma "excelente conversa". A diplomacia brasileira destacou que ambos confirmaram o compromisso com o fortalecimento das relações bilaterais, "ancoradas nos valores compartilhados entre essas duas grandes democracias".

"Identificaram ampla agenda de ação conjunta Brasil-EUA em temas comerciais e de investimentos, na defesa e promoção da democracia, na questão do clima e meio ambiente, em direitos humanos e no enfrentamento da Covid, entre outros", acrescentou o Itamaraty.

O ministro das Relações Exteriores, por sua vez, afirmou que teve "longa e produtiva conversa" com o secretário de Estado Antony Blinken, destacando que foi uma "agenda 100% positiva".

"Encontramos convergência de visões sobre a centralidade da democracia e grande empenho em trabalhar juntos nas questões do comércio, do clima e promoção dos direitos humanos. EUA seguem sendo parceiros-chave na transformação do Brasil em torno da liberdade econômica e política", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.