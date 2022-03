Ernesto Araújo entra em choque com Bolsonaro: 'reproduz desinformação contra a Ucrânia e a favor da Rússia'

Declaração do ex-ministro, responsável por transformar o Brasil em pária mundial, evidencia divergências internas do bolsonarismo sobre a guerra edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, um dos principais responsáveis por transformar o país em pária mundial, evidenciou o 'curto-circuito' bolsonarista diante da guerra entre Rússia e Ucrânia. Araújo pediu demissão em março de 2021 e saiu do governo rompido com Jair Bolsonaro (PL).

O governo Bolsonaro, que foi totalmente alinhado aos Estados Unidos enquanto Donald Trump era presidente do país, tem adotado uma postura neutra em relação à guerra, mas com acenos do chefe do governo ao presidente russo, Vladimir Putin.

A posição de Bolsonaro não agradou Araújo. Segundo ele, “a Rússia está plantando, obviamente, desinformação no Ocidente para desviar a atenção do fato central, que é uma agressão da Rússia à Ucrânia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O presidente está, digamos, reproduzindo e validando desinformação russa", declarou em vídeo publicado no YouTube.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE