Ernesto Araújo nega que relação conturbada com a China esteja atrapalhando a importação de vacinas

247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, negou nesta quarta-feira (20) que a relação conturbada do governo Jair Bolsonaro com a China esteja atrapalhando a importando de insumos farmacêuticos para a produção das vacinas contra Covid-19 de Oxford/AstraZeneca e CoronaVac.

A Fiocruz e o Instituo Butantan aguardam a chegada da matéria-prima dos imunizantes para iniciar a produção em território brasileiro.

Apesar dos ataques do governo Bolsonaro aos chineses, que não são poucos, Araújo disse que o "temos relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China". Declaração foi feita em uma reunião fechada com deputados.

"Não é um assunto político. É assunto de demanda por um produto", argumentou o ministro acerca do atraso na entrega do produto. "Outros países que precisam de IFA (insumo farmacêutico ativo) da China estão basicamente na mesma situação. Inclusive países europeus. Acho que estamos bem colocados nessa situação. Claro que queríamos já ter aqui os insumos. Todo o processo está avançando".

Sobre a importação de dois milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca da Índia, Araújo disse que a negociação está "bem encaminhada".

