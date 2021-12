Ernesto Araújo tenta espalhar teorias da conspiração na BBC e é ridicularizado

Apoie o 247

247 - Ex-ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo concedeu entrevista à BBC News nesta quinta-feira (16), no programa HardTalk, e foi ridicularizado ao tentar espalhar teorias da conspiração, relata Bernardo Mello Franco, em sua coluna no jornal O Globo.

Na apresentação do ex-ministro, o jornalista britânico Stephen Sackur disse que Araújo é acusado de ser cúmplice de Bolsonaro na "desastrosa" gestão da pandemia no Brasil.

Ao tentar se defender, o ex-chanceler falou em teorias conspiratórias, sugerindo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) faz parte de complô marxista.

"Até onde eu saiba, Karl Marx (1818-1883) não participou da fundação da OMS. Era isso mesmo o que você queria dizer?", rebateu Sackur.

Outros temas foram abordados, como a CPI da Covid, chamado pelo ex-ministro de "farsa", e como o apoio incodicional do governo brasileiro ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ernesto Araújo disse sentir "muito orgulho" de ter sido integrante do governo Bolsonaro, mas revelou certa mágoa por ter sido demitido por pressão do "sistema". "Hoje o sistema corrupto está mais forte do que antes da pandemia, e isso tem a ver com a mudança na política externa".

