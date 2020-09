Escândalo na moda: ex-diretor da agência de modelos Elite é acusado de estupro de menores

247 - A justiça francesa abriu investigação por estupro de menores contra Gérald Marie, ex-diretor da agência de modelos Elite na Europa. O processo foi instaurado após acusações de ex-modelos e também de uma jornalista da BBC, segundo informações da Promotoria de Paris.

A reportagem do portal G1 destaca que “a Fashion Week de Paris começou nesta segunda-feira (28). Mas o assunto que está nos jornais do dia não é o que acontece nas passarelas, e sim um escândalo envolvendo os bastidores da indústria da moda datando dos anos 1980. Uma investigação por "estupro e agressão sexual" e "estupro e agressão sexual a menor" foi aberta contra um dos grandes nomes dos tempos áureos das top models.”

A matéria ainda acrescenta que “Gérald Marie, de 70 anos, é atualmente diretor da agência Oui management. Mas antes disso, ele foi o chefe histórico para a Europa da agência Elite, a maior do mundo, criada em 1971 em Paris por John Casablancas e Alain Kittler, e que ficou conhecida por ter ter representado algumas das modelos mais famosas das passarelas, como Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou Cindy Crawford.”

