Escassez de chips causa apagão na produção de computadores nos Estados Unidos

Reuters - O presidente Joe Biden assinará uma ordem executiva na quarta-feira com o objetivo de abordar uma escassez global de chips semicondutores que forçou as montadoras dos EUA e outros fabricantes a cortar a produção e alarmou a Casa Branca e membros do Congresso, disseram funcionários do governo.

A escassez, exacerbada pela pandemia, será o assunto quando Biden se encontrar com um grupo bipartidário de legisladores dos EUA na quarta-feira para discutir o assunto.

Funcionários do governo disseram que a ordem executiva de Biden, a ser assinada às 16h45 de quarta-feira, vai lançar uma revisão imediata de 100 dias de cadeias de abastecimento para quatro produtos críticos: chips semicondutores, baterias de grande capacidade para veículos elétricos, minerais de terras raras e produtos farmacêuticos.

O pedido também direcionará seis análises setoriais - modeladas de acordo com o processo usado pelo Departamento de Defesa para fortalecer a base industrial de defesa. O foco será nas áreas de defesa, saúde pública, tecnologia da comunicação, transporte, energia e produção de alimentos.

Os Estados Unidos têm sido assediados pela escassez de suprimentos desde o início da pandemia, o que reduziu a disponibilidade de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual, prejudicando os trabalhadores da linha de frente.

A escassez de chips, que em alguns casos está forçando os fabricantes de automóveis a tirar funcionários das linhas de produção, é o exemplo mais recente de gargalos no fornecimento que prejudicam os trabalhadores americanos.

“Não se engane, não estamos simplesmente planejando solicitar relatórios. Estamos planejando tomar medidas para fechar as lacunas à medida que as identificamos ”, acrescentou o funcionário do governo.

Um grupo de empresas de chips dos EUA no início de fevereiro instou Biden a fornecer "financiamento substancial para incentivos para a fabricação de semicondutores" como parte de seus planos de recuperação econômica e infraestrutura. No verão passado, eles apoiaram a legislação bipartidária para fornecer “dezenas de bilhões de dólares” para ajudar a pagar pela fabricação e pesquisa de chips.

A escassez de chips tornou-se rapidamente uma grande dor de cabeça para a Casa Branca.

A Ford Motor Co disse recentemente que a falta de chips pode reduzir a produção da empresa em até 20% no primeiro trimestre, enquanto a General Motors disse que foi forçada a cortar a produção em fábricas nos Estados Unidos, Canadá e México e reavaliará seus planos de produção em meados de março.

As empresas de semicondutores dos EUA respondem por 47% das vendas globais de chips, mas apenas 12% da produção, porque terceirizaram grande parte da fabricação no exterior, de acordo com a Semiconductor Industry Association. Em 1990, os EUA respondiam por 37% da produção global de semicondutores.

Biden tem sofrido pressão de legisladores republicanos para fazer mais para proteger as cadeias de suprimentos americanas da China, investindo na fabricação nacional de chips semicondutores de próxima geração.

“Eu exorto fortemente o governo Biden a priorizar a proteção de tecnologias emergentes e críticas, como semicondutores, das garras do PCC (Partido Comunista Chinês)”, disse o deputado americano Michael McCaul, em uma carta recente à Casa Branca dos republicanos da Casa de Comissão de Relações Exteriores dos Representantes.

Sob a ordem de Biden, a Casa Branca buscará diversificar a dependência da cadeia de suprimentos dos Estados Unidos para produtos específicos, como minerais de terras raras da China.

Ela procurará desenvolver parte dessa produção nos Estados Unidos e firmar parceria com outros países da Ásia e da América Latina quando não puder produzir esses produtos em casa, disse o funcionário.

A revisão também analisará a limitação das importações de certos materiais e treinar os trabalhadores dos EUA para aumentar a produção doméstica.

A ordem executiva da cadeia de abastecimento será adicionada à promessa de Biden em janeiro de alavancar o poder de compra do governo dos EUA, o maior comprador individual de bens e serviços do mundo, para fortalecer a fabricação nacional e criar mercados para novas tecnologias.

