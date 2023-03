Escassez de explosivos na UE ameaça Ucrânia, diz Financial Times

Apoie o 247

ICL

RT - A capacidade da indústria de defesa da UE de fornecer suprimentos militares à Ucrânia foi prejudicada por um déficit de explosivos, informou o Financial Times no domingo, citando fontes.

Vários oficiais europeus e fabricantes de armas disseram ao jornal que as fábricas militares do bloco estão sofrendo com a escassez de pólvora e TNT, o que pode atrasar os planos de aumentar a produção de projéteis em três anos. As fontes também reclamaram que isso significava que a indústria de defesa seria incapaz de atender à crescente demanda “independentemente de quanto dinheiro é investido no problema”.

“O problema fundamental é que a indústria de defesa europeia não está em boa forma para a produção de guerra em larga escala”, disse um oficial alemão à agência.

Essas preocupações foram repetidas por Jiri Hynek, que preside a Associação da Indústria de Defesa e Segurança da República Tcheca. Disse, citado pelo FT, que embora construir uma nova fábrica de artilharia “é muito fácil”, é impossível produzir munições sem matéria-prima.

Para remediar a situação, a UE precisa encontrar novas fontes de abastecimento, segundo o oficial de defesa italiano Gianclaudio Torlizzi. Ele disse ao Financial Times que o continente precisa se aproximar de países dos quais tradicionalmente se manteve afastado. “Cada país europeu quer proteger sua disponibilidade de matérias-primas”, explicou.

Funcionários da UE expressaram repetidamente preocupação com a redução de seus estoques de armas devido ao apoio do bloco à Ucrânia. Em dezembro passado, o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, lamentou que anos de subinvestimento resultaram no rápido esgotamento dos estoques militares. Diante desse cenário, várias autoridades europeias importantes instaram o bloco a mudar para uma “economia de guerra”.

Enquanto isso, na quinta-feira, o New York Times informou que os EUA e seus aliados estavam ficando sem munição para a Ucrânia, que está queimando milhares de projéteis todos os dias na batalha pela cidade-chave de Donbass, Artyomovsk (chamada Bakhmut na Ucrânia). De acordo com o jornal, as autoridades ocidentais temem que este processo seja “insustentável” e possa comprometer a campanha planejada de Kiev para a primavera.

Moscou tem alertado os apoiadores ocidentais de Kiev de que seus suprimentos militares apenas prolongariam as hostilidades em vez de mudar o resultado e tornariam os países que fornecem tal ajuda participantes diretos do conflito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.