Escócia ameaça fechar sua fronteira com a Inglaterra para barrar coronavírus

Por Nathalia Urban, 247 - A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, se recusou nesta quarta-feira, 1, a descartar a possibilidade de introduzir uma quarentena para quem desejar visitar a Escócia vindo da Inglaterra, se os casos de Covid-19 aumentarem.

Durante seu boletim diário, Sturgeon disse: “Se observássemos uma divergência contínua entre as taxas e os níveis de infecção na Escócia e em outras partes do Reino Unido, do ponto de vista da saúde pública, precisaríamos considerar medidas de contenção e nos proteger contra o aumento das taxas de infecção na Escócia como resultado”.

A medida de fechamento de fronteira com a Inglaterra tem sido algo pleiteado popularmente há algum tempo. Mais de 5.000 pessoas apoiaram uma petição pedindo que a fronteira escocesa seja fechada para "todas as viagens, exceto as essenciais".

O apelo, publicado no site Change.org, pede que o governo do Reino Unido dê o poder de fechar a fronteira para as nações devolvidas (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte).

A medida não foi bem recebida na Inglaterra. O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, atacou Nicola Sturgeon e condenou propostas do Parlamento Escocês de instituir o fechamento da fronteira.

Em contraste com o resto do Reino Unido, a Inglaterra parece ser o único país onde ainda há focos grandes de infecção, como por exemplo a cidade de Leicester, que precisou entrar em fechamento total novamente.

