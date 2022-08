Escritor banido e ameaçado de morte pelo Irã, Salman Rushdie é atacado em Nova Iorque (vídeo)

Apoie o 247

247 - O escritor Salman Rushdie, de 75 anos, foi atacado nesta sexta-feira (12) ao participar de um evento no centro educacional Chautauqua Institution, localizado no oeste de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Rushdie, que escreveu o livro “Os Versos Satânicos”, teve sua obra proibida no Irã pouco após a sua publicação, em 1988, e o então líder do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, já falecido, emitiu uma fatwa, ou edito, pedindo a morte de Rushdie por considerar a obra uma blasfêmia contra o Alcorão, o livro sagrado da religião muçulmana. Uma recompensa de mais de US$ 3 milhões também foi oferecida para quem o matasse.

De acordo com um jornalista da agência de notícias Associated Press (AP) que presenciou o ataque, Rushdie foi atacado por um homem branco, de cabeça raspada, que vestia roupas camufladas. Até o momento não há confirmação se o escritor foi atacado a socos ou facadas e nem informações sobre o seu quadro de saúde. Ele foi levado de helicóptero para um hospital da região.

Veja o vídeo com o momento da agressão.

न्यू यॉर्क में एक इवेंट में भाषण देने के दौरान सलमान रुश्दी पर हमला. #SalmanRushdie pic.twitter.com/suNeBZF7aL CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Poonam kaushal (@poonamkaushel) August 12, 2022



