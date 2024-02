Escritor e ativista australiano recebe sentença de morte suspensa na China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O escritor e ativista pró-democracia sino-australiano Yang Hengjun recebeu recebeu uma 'sentença de morte suspensa' na China, disse a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, nesta segunda-feira (5).

"O governo australiano está horrorizado que o cidadão australiano Dr. Yang Jun tenha recebido hoje uma sentença de morte suspensa em Pequim," disse a ministra em uma declaração publicada em sua conta no X.

continua após o anúncio

A sentença de morte suspensa significa que ela será comutada para prisão perpétua se ele "não cometer nenhum crime grave no período de dois anos", de acordo com a declaração.

O embaixador Chinês na Austrália, Xiao Qian, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Austrália para Camberra expressar sua objeção à decisão, relatou a emissora ABC.

continua após o anúncio

Yang, nascido na China, foi detido no aeroporto de Guangzhou em 2019 sob suspeita de ameaçar a segurança nacional. As autoridades chinesas posteriormente acusaram o escritor de espionagem. O então primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, chamou as acusações de falsas. Yang negou ter trabalhado como espião para a Austrália ou os Estados Unidos.

Yang ficou conhecido por seus textos em blogs tratando da política da China e dos Estados Unidos. Ele é também autor de uma série de romances de espionagem.

continua após o anúncio

Antes da visita do atual primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, a Pequim, em outubro, os dois filhos de Yang, residentes na Austrália, enviaram-lhe uma carta pedindo que intercedesse pela libertação do pai, alegando razões de saúde.(Com informações da Sputnik).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: