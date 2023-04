Esforços do Ocidente para isolar a Rússia falharam, diz Lavrov

Apoie o 247

RT - O Ocidente falhou em isolar a Rússia, com a maioria do mundo ainda interessada em manter boas relações com Moscou, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov. Ele também argumentou que a tendência à multipolaridade é irreversível, quer as antigas potências coloniais gostem ou não.

Dirigindo-se à Conferência Mundial Online sobre Multipolaridade no sábado, Lavrov disse que “ os esforços de Washington e seus satélites para reverter a história, para forçar a comunidade internacional a viver de acordo com a inventada 'ordem baseada em regras'” estão provando ser um fiasco, citando o “fracasso total ” do Ocidente “ em isolar a Rússia. ”

Segundo o ministro das Relações Exteriores, vários países, que juntos abrigam 85% da população mundial, deixaram claro que não farão o que as ex-potências coloniais mandam.

O diplomata russo disse que o fato de que delegados de várias dezenas de nações “ de quase todos os continentes ” participaram do fórum online mostra quanta força a ideia de multipolaridade ganhou.

Lavrov observou que novos centros globais estão surgindo na Eurásia, na região do Indo-Pacífico, no Oriente Médio, na África e na América Latina, e que essas nações estão adotando políticas independentes guiadas por interesses nacionais.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, as nações em desenvolvimento vêm expandindo constantemente sua participação na economia global nas últimas três décadas, enquanto o papel das nações do G7 vem diminuindo.

Ele também elogiou o fato de que cada vez mais países manifestaram interesse em ingressar em grupos internacionais “ do novo tipo ”, como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai (SCO).

A Rússia, explicou Lavrov, defende uma ordem mundial multipolar baseada no respeito à carta da ONU e um “ equilíbrio de interesses ” em oposição a um “ equilíbrio de medo”. ”

O presidente Vladimir Putin disse na sexta-feira que Moscou não cumprirá as “ chamadas regras ” inventadas e impostas por “ certos países”. ”

Também na sexta-feira, ao se dirigir aos membros da SCO, o ministro da Defesa, Sergey Shoigu, afirmou que o Ocidente está exercendo “ pressão sem precedentes ” sobre os países independentes para colocá-los contra a Rússia e a China e minar a ascensão do mundo multipolar.

Na segunda-feira, Lavrov pediu a expansão da representação asiática, africana e latino-americana no Conselho de Segurança da ONU, argumentando que o Ocidente está super-representado no órgão internacional.

