Eslováquia expulsa diplomatas russos sob suspeita de espionagem

Sputnik Brasil - Vários diplomatas russos foram expulsos da Eslováquia por suspeita de espionagem, informou a Bloomberg nesta segunda-feira (10), citando uma autoridade não identificada.

A informação do site foi confirmada posteriormente pelo Ministério das Relações Exteriores da Eslováquia, que detalhou estar expulsando três diplomatas da Rússia do país.

"De acordo com informações dos serviços de inteligência eslovacos, suas atividades estavam em contradição com a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas", declarou um porta-voz do ministério em comunicado.

Enquanto isso, a embaixada russa na Eslováquia informou que não vai comentar relatos sobre a expulsão de diplomatas russos por suposta espionagem.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia prometeu uma resposta simétrica à expulsão de diplomatas russos da Eslováquia.

"Tradicionalmente, a resposta espelhada seguirá", disse o ministério.

Em junho, dois diplomatas russos foram declarados persona non grata na República Tcheca. A Rússia descreveu a decisão como uma provocação.

Essa não será a primeira vez que a Eslováquia expulsa membros da diplomacia russa do seu território. Em dezembro de 2018, um representante da Rússia deixou o país também por uma acusação de espionagem, informou a Agência Reuters à época.

