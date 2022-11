Eslovênia elege primeira mulher presidente

Apoie o 247

LJUBLJANA, (Reuters) - Natasa Pirc Musar, advogada, venceu o segundo turno da eleição presidencial da Eslovênia neste domingo e se tornará sua primeira mulher chefe de Estado, mostraram resultados preliminares.

Pirc Musar, 54, obteve 53,86 por cento dos votos no segundo turno, enquanto seu rival, o político de direita e ex-ministro das Relações Exteriores Andze Logar, obteve 46,14 por cento, segundo dados da comissão eleitoral com base em 99 por cento dos votos apurados.

A participação foi de 49,9%, mostraram os dados da comissão.

"Farei o meu melhor para ser uma verdadeira presidente para todos, para trabalhar pelos direitos humanos e democráticos fundamentais e constitucionais e pela democracia", disse Pirc Musar a repórteres após reivindicar a vitória.

Embora o papel seja principalmente cerimonial, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas e também nomeia vários altos funcionários, incluindo o presidente do banco central. A maioria das nomeações tem de ser confirmada pelo parlamento.

O novo presidente da Eslovênia, um estado membro da UE e da OTAN, substituirá Borut Pahor, que atua na política há 30 anos. Um ex-modelo de moda que cumpriu dois mandatos de cinco anos, Pahor é frequentemente referido em público como o presidente do Instagram por seu uso frequente da rede social.

"Espero que o próximo presidente se preocupe conosco, os cidadãos, para representar a Eslovênia de uma boa maneira", disse Uros Pinter após votar em Ljubljana. "Acho que é hora de uma presidente mulher."

Pirc Musar, um ex-apresentador de TV que se tornou um advogado influente, fez campanha sobre direitos humanos, estado de direito e questões de bem-estar social.

Seu rival Logar, de 46 anos, é membro do Partido Democrático Esloveno (SDS), de direita, do ex-primeiro-ministro Janez Jansa, que perdeu as eleições parlamentares de abril para o ambientalista Movimento pela Liberdade de Robert Golub.

Comentando o resultado da eleição presidencial de domingo, Golub disse a repórteres: "Estou confiante de que trabalharemos bem juntos para enfrentar os desafios comuns do futuro".

