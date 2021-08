Espanha acaba com quarentena obrigatória de viajantes brasileiros

Viajante precisa ter sido vacinado pelo menos 14 dias antes da viagem, com qualquer uma das vacinas usadas no Brasil, e precisará mostrar um certificado de vacinação edit

247 - As regras para entrar na Espanha mudaram a partir desta terça-feira (24). Os brasileiros que viajarem para lá não precisarão mais passar por uma quarentena obrigatória e será permitida a entrada no país de pessoas vacinadas com qualquer uma das vacinas que são ministradas no Brasil —inclusive a CoronaVac.

O viajante precisa ter sido vacinado há pelo menos 14 dias, e precisará mostrar um certificado de vacinação, informa reportagem do portal G1.

Quem foi infectado pelo coronavírus poderá apresentar um certificado de recuperação com tradução em espanhol, ou inglês, francês ou alemão, que mostre que já se passaram 11 dias do último teste de resultado positivo.

