Espanha chega a 3.434 mortes por causa do coronavírus

247 - Com 3.434 vítimas fatais, a Espanha superou o número de mortes registradas na China por causa do coronavírus. Do total, 738 mortes aconteceram nas últimas 24 horas, de acordo com dados fornecidos nesta quarta-feira (25) pelo ministério da Saúde. O país asiático, onde a pandemia começou, registrou até o momento 3.281 mortes.

Os espanhóis também viram aumentar em 20% o número de novos casos diagnosticados em um dia, de 39.673 a 47.610.

O governo havia dito que esta semana seria "difícil" e acredita que o país está próximo de atingir o pico de contágios.