Espanha declara estado de emergência e anuncia bloqueio parcial do país

Sputnik Brasil - Neste sábado (14), o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, declarou estado de emergência no país devido à pandemia do novo coronavírus.

O anúncio foi feito durante um discurso televisionado para todo o países e o premiê afirmou que a pandemia requer "medidas extraordinárias".

Sánchez anunciou um bloqueio parcial do país, incluindo o fechamento de todo o comércio, com exceção de farmácias e lojas que vendam comida e produtos básicos.

O número de casos da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) teve um aumento de mais de 1,5 mil em apenas 24 horas, passando de 5,7 casos no país, de acordo com as autoridades locais. O número de mortos no país subiu para 180, sendo que 133 vítimas são da capital, Madrid.

O novo coronavírus se espalhou em toda a União Europeia e medidas de contenção tem sido anunciadas ao redor do continente europeu. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a Europa tornou-se o novo epicentro da pandemia.