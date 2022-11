Espanha fecha brevemente parte do espaço aéreo por riscos de destroços de foguete chinês

Nesta sexta, a Espanha fechou por 40 minutos partes de seu espaço aéreo devido aos destroços do foguete chinês Long March 5B reentrando na atmosfera da Terra edit

Sputnik - A decisão veio depois que a China enviou seu poderoso foguete Long March 5B (CZ-5B) para entregar o módulo final de sua estação espacial Tiangong. Esperava-se que a maior parte do remanescente queimasse durante sua descida, mas uma parte do foguete está agora fazendo uma reentrada descontrolada na Terra, segundo a BBC.

"Devido ao risco associado à passagem do objeto espacial CZ-5B pelo espaço aéreo espanhol, os voos foram totalmente restringidos das 09h38 [05h38 horário de Brasília] às 10h18 [06h18] na Catalunha e em outras comunidades", disse o governo espanhol citado pela mídia.

O Long March 5B, o foguete mais poderoso de Pequim, decolou em 31 de outubro do sul da China para entregar o último módulo da estação espacial chinesa atualmente em construção. À medida que a gravidade puxa o foguete de volta à Terra, espera-se que a maior parte dele queime na reentrada, embora haja preocupações que pedaços consideráveis ​​possam sobreviver.

O Serviço de Vigilância e Rastreamento Espacial da União Europeia (EUSST, na sigla em inglês) disse que os detritos provavelmente voltarão a entrar na atmosfera da Terra no meio do Atlântico e possivelmente pousarão no mar, mas também alertou que o norte da Espanha e Portugal e o sul da Itália também estão dentro da trajetória potencial.

"A probabilidade estatística de um impacto no solo em áreas povoadas é baixa. Essas previsões, no entanto, vêm com incertezas, e uma estimativa melhor só será possível perto da reentrada", disse o EUSST.

O Ministério das Relações Exteriores chinês, através do porta-voz, Zhao Lijian, disse que a reentrada do foguete na atmosfera é uma prática internacional comum, de acordo com a Reuters.

"Entende-se que o tipo de foguete que você mencionou usa tecnologia especial projetada para que a grande maioria dos componentes que serão destruídos por ablação durante a reentrada na atmosfera, e a probabilidade de causar danos às atividades de aviação e ao solo seja extremamente baixa", afirmou Zhao.

Esse foi o quarto voo da Long March 5B desde seu lançamento inaugural em maio de 2020.

