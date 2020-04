Espanha flexibiliza quarentena e permite caminhadas ao ar livre

Sputnik – O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, disse neste sábado (25) que o Conselho de Ministros aprovará na terça-feira (28) um plano de flexibilização da quarentena para conter coronavírus.

As medidas de isolamento social foram impostas no país no dia 14 de março devido à pandemia da COVID-19.

Em pronunciamento feito no Palácio da Moncloa, Sánchez ressaltou que a liberação será "gradual" e "assimétrica", dependendo dos cenários observados nas várias regiões espanholas.

De acordo com o chefe de governo, com o plano será possível "começar a decidir que territórios e localidades passam para uma exigência menor de confinamento".

Os únicos itens antecipados do plano são a permissão para a prática de esportes ou caminhadas.

"Se a evolução da pandemia prosseguir em um sentido positivo, a partir do próximo dia 2 de maio será permitida a saída para fazer atividade física individual ou passeios com as pessoas com quem vivemos", explicou Sánchez.

Até o momento, o único relaxamento na quarentena espanhola foi a permissão para crianças menores de 14 anos saírem para brincar ao ar livre uma vez ao dia.

'Vitória parcial'

O plano de relaxamento vai durar todo o mês de maio, e em junho a situação será avaliada, explicou ele.

Ao iniciar seu discurso, o líder lamentou as mortes no país causadas pela COVID-19, mas mostrou-se satisfeito com os números dos últimos dias, quando mais pessoas se recuperaram da doença do que foram infectadas.

Segundo ele, os dados representam uma "vitória parcial", obtida graças a um grande "esforço e sacrifício de todos".

Apesar do anúncio, Sánchez pediu "cautela" e "responsabilidade individual" nesta nova fase.

Segundo o mapa virtual da Universidade John Hopkins, a Espanha registra quase 224 mil casos e se aproxima de 23 mil mortes.

