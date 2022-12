Espanha nomeia novo embaixador na Venezuela em meio a retomada de relações diplomáticas

País europeu havia reconhecido Juan Guaidó como presidente interino em 2018 e se distanciado do governo de Nicolás Maduro. Nova nomeação anuncia mudança nessa postura edit

247 - O governo espanhol nomeou um novo embaixador na Venezuela, dois anos após Madri deixar o cargo vago em protesto contra o que disse ser a 'ausência de eleições livres no país sul-americano'. O novo embaixador é Ramón Santos Martínez, chefe interino da missão diplomática em Caracas desde novembro de 2021.

Após as eleições presidenciais de 2018 e manifestações golpistas no ano seguinte, a Espanha reconheceu o líder da oposição, o autoproclamado presidente Juan Guaidó, como líder interino e se distanciou do governo de Nicolás Maduro, culminando com a retirada de seu principal enviado a Caracas em novembro de 2020.

A nova nomeação vem no contexto do dialogo político em andamento no México entre o governo da Venezuela e grupos de oposição.

"Há novas circunstâncias que tornam aconselhável elevar a representação da Espanha na Venezuela ao nível de embaixador", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores espanhol nesta quarta-feira (28).

"Assim que as negociações no México forem retomadas, a Espanha pretende poder influenciar... a abertura do processo político venezuelano", disse o porta-voz, acrescentando que a decisão não altera a posição de Madri nas eleições de 2018.

O governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez quer garantir que as próximas eleições presidenciais de 2024 na Venezuela sejam "mais democráticas e permitam que a oposição desempenhe o papel que não conseguiu exercer na época", disse ele. (Com Reuters).

