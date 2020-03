Espanha registra 169 mortes por covid-19 em 24 horas

A Espanha registrou nas últimas 24 horas 169 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 30% no balanço global de vítimas, que alcança 767 falecimentos edit

247 - A Espanha registrou nas últimas 24 horas 169 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de 30% no balanço global de vítimas, que alcança 767 falecimentos, de acordo com os dados divulgados hoje pelo ministério da Saúde. A informação é do portal UOL.

O número de contágios detectados passou de 13.716 a 17.147, cifra que pode aumentar significativamente nos próximos dias, quando as autoridades começarão a fazer testes generalizados de coronavírus entre a população.