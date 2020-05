Espanha relaxa quarentena e reabrirá para turistas estrangeiros a partir de julho

Nas últimas 24 horas, a Espanha registrou 48 mortes pela COVID-19, segundo dia com menos de 50 óbitos em dois meses edit

Sputnik Brasil - O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, disse neste sábado (23) que o país voltará a permitir a entrada de turistas estrangeiros a partir de julho.

O anúncio é mais uma medida de relaxamento do isolamento social adotado na Espanha para evitar a rápida propagação do novo coronavírus.

Em pronunciamento à nação, Sánchez disse ainda que a abertura será feita sob "condições de segurança", por isso pediu aos turistas para "planejar suas férias desde agora". O chefe de governo não esclareceu quais condições seriam essas, nem se serão permitidos voos procedentes de todo os países.

"Haverá temporada turística de verão e convido a todos os estabelecimentos turísticos a se preparar desde hoje para reativar suas atividades em poucos dias", acrescentou.

Liga de futebol retornará em 8 de junho

Além disso, o chefe de governo incentivou os espanhóis a viajarem dentro do país assim que as restrições sejam levantadas. No momento, a circulação entre províncias está proibida.

Sánchez informou também que os jogos da liga de futebol espanhola voltarão a ser disputados a partir de 8 de junho, quando começará a fase três do plano de relaxamento da quarentena no país.

País registra 48 mortos nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, a Espanha registrou 48 mortes pela COVID-19, segundo dia com menos de 50 óbitos em dois meses.

De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 2.678 mortes pela doença e 235.290 casos confirmados da COVID-19.

