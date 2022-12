Espanha revela novo pacote de ajuda de US$ 10,6 bilhões para cobrir despesas básicas dos cidadãos

Ao todo, um total de € 45 bilhões [aproximadamente de R$ 253 bi] foi desembolsado para proteger as classes média e trabalhadora diante do aumento do custo de vida no país edit

Sputnik Brasil - O governo espanhol apresentou na terça-feira um novo pacote de ajuda no valor de € 10 bilhões (cerca de R$ 56,2 bilhões) que o primeiro-ministro Pedro Sanchez disse que ajudaria os vulneráveis a enfrentar a crise do custo de vida.

"Já destinamos mais de € 35 bilhões [cerca de R$ 196,8 bilhões] e estamos adicionando outros € 10 bilhões como parte deste pacote de ajuda [...] um total de € 45 bilhões [aproximadamente de R$ 253 bilhões] foi desembolsado para proteger as classes média e trabalhadora diante do aumento do custo de vida, energia e comida", disse ele.

O programa de assistência recentemente adotado inclui a eliminação do imposto sobre valor agregado (IVA) sobre alimentos básicos como pão e leite. O IVA sobre óleos e massas vai ser reduzido de 10% para 5%.

Os descontos de eletricidade e gás vão ser estendidos por mais seis meses, enquanto os aumentos de aluguel vão ser limitados a 2% até o final do ano. Os proprietários também vão ser proibidos de despejar famílias vulneráveis.

As famílias que ganham menos de € 27 mil (cerca de R$ 151.855) por ano vão ter direito a € 200 (aproximadamente R$ 1.124) de financiamento assistencial no próximo ano. O governo estima que cerca de 4,2 milhões de famílias vão ser beneficiadas com esse pagamento único a partir de 1º de janeiro.

