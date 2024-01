Espanha vai manter apoio financeiro a agência da ONU para Refugiados da Palestina

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, afirmou na segunda-feira (29) a continuidade do apoio financeiro do seu país à Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

No domingo, os governos da Escócia e da Irlanda também confirmaram o seu financiamento contínuo para a agência de ajuda humanitária da ONU.

O ministro espanhol sublinhou que o trabalho da UNRWA é absolutamente essencial, afirmando que o financiamento da UNRWA ajuda a aliviar a terrível situação humanitária na Faixa.

