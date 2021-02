Espanha vive dia de confronto entre polícia e manifestantes por prisão de rapper

247 - "As tensões entre os manifestantes e a polícia em #Valência continuam a aumentar. #LibertadPabloHasel #PabloHaselLibertad #Catalonia #Catalunya #SpainIsAFascistState #Catalonia #Antifeixista", escreveu um internauta no Twitter, retratando os confrontos entre a polícia e manifestantes que protestavam contra a prisão do rapper Pablo Hasél.

Símbolo de liberdade de expressão no país, o rapper vai cumprir pena de nove meses por tuítes contra a monarquia e as forças de segurança.

Em Barcelona, os motins estavam ocorrendo na área da Via Augusta. Outros registros também foram feitos nas cidades de Valência, Girona e Lleida, de onde o rapper é nativo.

"Em #Barcelona / Catalunha há tensões iniciais durante a manifestação. Fogos de artifício atingiram a polícia".

Em grande parte dos protestos, as manifestações estão ocorrendo de forma pacífica. Com cartazes nas mãos, os espanhóis pedem a soltura de Hasél.

Hasél tinha até a última sexta-feira (12) para se entregar de forma voluntária e cumprir a pena de nove meses de detenção. O espanhol foi condenado por tuítes publicados entre 2014 e 2016 considerados como insultos à Coroa e às forças de segurança.

O rapper chamou a polícia de 'mercenários de merda' e os acusou de torturar e assassinar manifestantes e imigrantes.

Informações do UOL.

