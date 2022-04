Espanhóis protestam em Madri contra o apoio do governo ao conflito na Ucrânia

Apoie o 247

247 - Centenas de espanhóis ocuparam as ruas de Madri em protesto contra o apoio do governo à Ucrânia no conflito contra a Rússia. De acordo com a agência Sputnik, os manifestantes alegam que enquanto a Espanha financia um dos lados do conflito, os gastos com as necessidades da população são reduzidos e a qualidade de vida cai em todo o país.

Veja o vídeo da manifestação.

🇪🇸🇺🇦🇷🇺Espanhóis pedem para governo não financiar o conflito na Ucrânia



Uma multidão de espanhóis protestou em Madri contra gastos do governo para financiar o conflito na Ucrânia, exigindo mais gastos nas necessidades do povo, enquanto a qualidade de vida cai na Espanha pic.twitter.com/cAmOWx6yjF CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 5, 2022

