Especialistas chineses participam de fórum da ONU sobre direitos humanos por videoconferência

Rádio Internacional da China - A terceira sessão do Fórum do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito foi realizada em Genebra, na Suíça, nos dias 16 e 17 de novembro. Especialistas e estudiosos na área de direitos humanos da Sociedade de Estudos de Direitos Humanos da China e de outras organizações participaram do evento por videoconferência e proferiram discursos sobre o tema "Justiça e Proteção dos Direitos Humanos".

O pesquisador do Instituto de Direito Internacional da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Dai Ruijun, falou sobre as realizações e experiências da reforma do sistema judicial chinês a partir da perspectiva da garantia da equidade e da justiça, e explicou a importância de melhorar o sistema de assistência jurídica.

Quanto à proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, a advogada do Centro de Assistência Jurídica e Pesquisa para Trabalhadores Migrantes Zhicheng, de Beijing, Wang Fang, falou sobre a proteção dos direitos das mulheres trabalhadoras durante a epidemia. Já o jovem estudioso da Sociedade de Estudos de Direitos Humanos da China, Zhang Xian, compartilhou a experiência e a contribuição da China na garantia de acesso igualitário à justiça para pessoas com deficiência. O professor do Instituto de Estudos de Direitos Humanos da Universidade de Ciência Política e Direito da China, Wang Liwan, introduziu o papel da prática de contencioso administrativo da China na salvaguarda dos direitos humanos.

O Fórum de Direitos Humanos da ONU sobre Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito é realizado a cada dois anos e conta com a presença de funcionários do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, representantes governamentais de muitos países, especialistas e estudiosos.

