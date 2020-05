Especialistas chineses refutam acusações 'infundadas' dos EUA

247 - A China rechaça as acusações "infundadas" dos Estados Unidos de que a China tem responsabilidade pelo surto do novo coronavírus. Especialistas do país asiático afirmam que o governo norte-americanos busca um bode expiatório para encobrir o fato de que tomou medidas inadequadas e falhou na luta contra a pandemia.

O ano eleitoral de eleições de 2020 leva alguns políticos norte-americanos a repetidas ações para manobrar a opinião pública, através da incitação ao populismo e ódio contra a China, disse Huang Jin, presidente da Sociedade Chinesa de Direito Internacional.

De uma perspectiva legal, a pandemia é um assunto global de saúde pública, e não há uma "responsabilidade estatal" do primeiro país que relatou casos, disse o especialista, acrescentando que a aids foi primeiramente relatada nos Estados Unidos no final da década de 1980 e se espalhou para o mundo desde então, mas a comunidade global nunca pediu que os EUA assumissem as responsabilidades.

Desde o início do surto da covid-19, a China tem cumprido completamente seus deveres estipulados pelas Regulamentações de Saúde Internacional, além de honrar suas obrigações morais, disse Kong Qingjiang, chefe da Escola de Direito Internacional da Universidade Chinesa de Ciência Política e Direito, acrescentando que a China não deve assumir a dita "responsabilidade estatal".

O vírus não tem nacionalidade nem conhece fronteiras, disseram os especialistas, destacando que apenas pela cooperação global é que a pandemia pode ser derrotada.

Informações da Xinhua



