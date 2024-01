Especialistas da ONU em direitos humanos denunciam Israel por usar a fome como arma

Apoie o 247

247 - Mais de cem dias após o início da guerra, Israel está destruindo o sistema de alimentação de Gaza e utilizando a fome como arma, afirmam especialistas em direitos humanos da ONU. Atualmente, os habitantes de Gaza representam 80% de todas as pessoas enfrentando a fome ou fome catastrófica no mundo, marcando uma crise humanitária sem precedentes na Faixa de Gaza, em meio ao contínuo bombardeio e cerco de Israel, de acordo com os especialistas, informa a WAFA.

"Cada pessoa em Gaza está atualmente faminta, um quarto da população está passando fome e lutando para encontrar comida e água potável, e a fome é iminente", afirmam os especialistas em direitos humanos em um comunicado. "As mulheres grávidas não estão recebendo nutrição e cuidados adequados, colocando suas vidas em risco. Além disso, todas as crianças menores de cinco anos - 335.000 - estão em alto risco de desnutrição grave, à medida que o risco de condições de fome continua a aumentar."

"Uma geração inteira está agora em perigo de sofrer de retardo no crescimento", afirmaram os especialistas. O retardo no crescimento ocorre quando o crescimento de crianças pequenas é prejudicado devido à falta de nutrição adequada, causando danos físicos e cognitivos irreparáveis, o que compromete a capacidade de aprendizado de uma geração inteira.

"Nenhum lugar é seguro em Gaza", afirmaram os especialistas, acrescentando que desde 9 de outubro, Israel declarou e impôs um "cerco total" a Gaza, privando 2,3 milhões de palestinos de água, alimentos, combustível, medicamentos e suprimentos médicos, em meio a um bloqueio israelense de 17 anos, que, antes desta guerra, tornava aproximadamente metade da população de Gaza insegura alimentarmente e mais de 80% dependente de ajuda humanitária, conforme declarado no comunicado.

Enquanto a maioria da distribuição de ajuda está concentrada nos locais do sul, desde 1º de janeiro, apenas 21% (5 de 24) das entregas planejadas de ajuda contendo alimentos e outros suprimentos essenciais atingiram seu destino ao norte de Wadi Gaza, acrescentou o comunicado. "Os especialistas estão particularmente alarmados com as condições no norte de Gaza, onde a população enfrenta escassez prolongada de alimentos e acesso extremamente restrito a recursos essenciais."

No sul de Gaza, uma grande concentração de pessoas reside em abrigos inadequados ou áreas desprovidas de amenidades básicas, agravando a situação brutal, disseram os especialistas da ONU.

"É inédito fazer uma população civil inteira passar fome tão completamente e rapidamente. Israel está destruindo o sistema de alimentos de Gaza e usando alimentos como arma contra o povo palestino", alertaram os especialistas.

Israel está destruindo e bloqueando o acesso a terras agrícolas e ao mar. Relatos recentes alegam que, desde o início da ofensiva terrestre israelense em 27 de outubro, aproximadamente 22% das terras agrícolas, incluindo pomares, estufas e fazendas no norte de Gaza, foram arrasadas pelas forças israelenses. Israel teria destruído aproximadamente 70% da frota pesqueira de Gaza. Mesmo com pouca ajuda humanitária que foi permitida entrar, as pessoas ainda carecem de alimentos e combustível para cozinhar. A maioria das padarias não está operacional devido à falta de combustível, água e farinha de trigo, juntamente com danos estruturais. O gado está morrendo de fome e incapaz de fornecer alimentos ou ser fonte de alimentos. Enquanto isso, o acesso à água potável continua a diminuir, e o sistema de saúde entrou em colapso devido à destruição generalizada de hospitais, aumentando significativamente a propagação de doenças contagiosas."

Os especialistas explicaram que Israel também destruiu mais de 60% das casas palestinas em Gaza, afetando diretamente a capacidade de cozinhar qualquer alimento, e causando o "domicídio" através da destruição em massa das moradias, tornando o território inabitável.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários estima que quase 85% da população de Gaza - representando 1,9 milhão de pessoas - está deslocada internamente, incluindo muitos que foram deslocados várias vezes, à medida que as famílias são forçadas a se mover repetidamente em busca de segurança.

"Já alertamos sobre o risco de genocídio várias vezes, lembrando a todos os governos que têm o dever de prevenir o genocídio", acrescentaram os especialistas.

Não apenas Israel está matando e causando danos irreparáveis aos civis palestinos com seus bombardeios indiscriminados, mas também está impondo consciente e intencionalmente uma alta taxa de doenças, desnutrição prolongada, desidratação e fome, destruindo a infraestrutura civil, afirmaram os especialistas. "A ajuda precisa ser entregue aos habitantes de Gaza imediatamente e sem qualquer impedimento para evitar a fome."

"Nossa preocupação com o genocídio em curso não se refere apenas ao bombardeio contínuo de Gaza, mas também diz respeito ao sofrimento lento e à morte causados pela ocupação, bloqueio de longa data de Israel e destruição cívica atual, pois o genocídio avança por meio de um processo contínuo e não é um evento singular", diz o comunicado.

"O caminho claro para alcançar a paz, segurança e estabilidade tanto para israelenses quanto para palestinos reside na realização da autodeterminação palestina. Isso só pode ser alcançado por meio de um cessar imediato das hostilidades e do fim da ocupação israelense", concluíram os especialistas da ONU.

