Especialistas de saúde aconselham realizar Jogos Olímpicos sem espectadores

Sputnik - Nesta sexta-feira (18), um painel de especialistas do Japão sobre a pandemia do coronavírus disse que seria melhor realizar os Jogos Olímpicos de Verão em Tóquio sem público nas bancadas. "A realização dos jogos sem espectadores reduz ao mínimo o risco de infecção nos estádios e é a forma desejável", declararam os especialistas em relatório, citado pela agência Kyodo.

Esta opinião, no entanto, contraria o desejo do governo, o qual está ponderando a fixação do número de espectadores no evento desportivo em 10.000 pessoas, ou seja, mais de 50% da capacidade dos estádios.

Os Jogos Olímpicos em Tóquio, previstos para 2020, foram adiados devido à pandemia, e vão ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto.

