Especialistas debatem sobre desenvolvimento socioeconômico e garantia de direitos humanos em Xinjiang

Rádio Internacional da China - Foi realizado no dia 18 de março em Guangzhou, sul da China, o Simpósio sobre Desenvolvimento Socioeconômico e Garantia de Direitos Humanos em Xinjiang. O evento foi uma reunião paralela à 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, com a participação de vários especialistas, presencialmente e on-line.

O secretário do Comitê do Partido Comunista da China da Universidade Jinan, Lin Rupeng, disse que os residentes de Xinjiang já entraram, junto com todo o povo chinês, na sociedade moderadamente próspera. “Portanto, temos o dever de refutar as difamações de alguns países, esclarecendo os fatos ao mundo”, frisou.

O pesquisador do Colégio dos Comerciantes de Shanxi da Universidade de Finança e Economia de Shanxi, Jia Jianfei, disse que o conceito ocidental de direitos humanos é muito estreito, ignorando a diversidade e a particularidade na proteção dos direitos humanos. O governo chinês tomou medidas ativas para eliminar o terrorismo e o extremismo, erradicar a pobreza e proteger os interesses e os direitos humanos da população de todos os grupos étnicos de Xinjiang.

O professor visitante do Colégio de Pesquisa sobre Regiões Fronteiriças da Universidade de Norma de Zhejiang, Wang Jiang, afirmou que, por muito tempo, alguns países ocidentais divulgaram rumores sobre Xinjiang para difamar a China e impedir o desenvolvimento do país, o que trouxe influências destrutivas para os diálogos, cooperações e proteção dos direitos humanos.

