Especialistas dizem que quebra prematura do isolamento nos EUA vai provocar segunda onda de infecções por coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não sinalizou que o isolamento social vai ser prorrogado para depois de abril. Especialistas temem que a quebra do isolamento provoque uma segunda onda de infecções pelo coronavírus edit

247 - Especialistas advertem que uma segunda onda de infecções por coronavírus atingirá os Estados Unidos se o retorno à normalidade for muito rápido ou se acontecer a partir de maio, como espera o governo de Donald Trump.

O debate se assemelha ao que aconteceu na Europa, onde o governo espanhol autorizou nesta segunda-feira (13) a retomada parcial do trabalho, enquanto o presidente francês.

Na contramão dessa tendência, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a prorrogação por mais um mês da quarentena obrigatória para depois de quarta-feira.

Até agora, o presidente estadunidense Donald Trump só emitiu recomendações de distanciamento social e teletrabalho até o fim de abril.

Dois grupos de governadores do leste dos Estados Unidos (incluindo Nova York) e do oeste (incluindo a Califórnia) anunciaram nesta segunda-feira que vão se coordenar para suspender as restrições.

Após meio milhão de casos identificados, o número de infectados no país parece se estabilizar. Mas para o diretor dos Centros para o Controle de Enfermidades (CDC), Robert Redfield, isto não deveria levar a uma suspensão das regras de distanciamento social e trabalho remoto de uma hora para a outra, informa o G1.



