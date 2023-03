Especialistas militares chineses preveem que conflito na Ucrânia terminará no meio do ano

Apoie o 247

MOSCOU, 9 de março (Sputnik) – O plano de paz da China na Ucrânia foi construído com base na previsão dos especialistas militares chineses de que as hostilidades na Ucrânia terminariam no verão (boreal) de 2023, informou o jornal japonês Nikkei Asia na quinta-feira, citando fontes.



A reportagem disse que um documento publicado pela Academia de Ciências Militares (AMS, na sigla em inglês) em Pequim pode ter influenciado a posição da China porque o think tank emitiu recomendações à Comissão Militar Central do Partido Comunista, o mais alto órgão de tomada de decisão das Forças Armadas da China.



O AMS concluiu uma simulação do conflito na Ucrânia, que resultou na previsão de que o conflito chegaria ao fim por volta do verão de 2023, com a Rússia tendo "a vantagem". O grupo diz que as economias russa e ucraniana estariam "muito exaustas" para prolongar o conflito além do verão.



Em fevereiro, a China divulgou um documento de 12 pontos intitulado "Posição da China sobre a solução política da crise da Ucrânia", promovendo, entre outras coisas, o respeito à soberania de todos os países, a cessação das hostilidades e a retomada das negociações de paz entre Moscou e Kiev.



O Kremlin enfatizou repetidamente sua prontidão para negociar. O governo de Kiev inicialmente descartou qualquer negociação enquanto Vladimir Putin permanecer como presidente da Rússia, mas desistiu da exigência posteriormente.

