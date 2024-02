Esquerda francesa reage a discurso belicista de Macron

Apoie o 247

247 - A esquerda francesa reagiu ao discurso belicista do presidente francês, Emmanuel Macron, que admitiu a hipótese de enviar tropas para combater ao lado da Ucrânia na guerra contra a Rússia.

“Enviar tropas para a Ucrânia nos tornaria beligerantes. A guerra contra a Rússia seria uma loucura. Esta escalada verbal beligerante de uma potência nuclear contra outra grande potência nuclear já é um ato irresponsável. O Parlamento deve dizer não. Sem guerra! Já é tempo de negociar a paz na Ucrânia com cláusulas de segurança mútua!”, declarou Jean-Luc Mélenchon, um dos líderes da esquerda francesa, reagindo aos comentários de Emmanuel Macron.

Por sua vez, o jornal Humanité, que expressa opiniões do Partido Comunista Francês, publicou que Macron fez um “discurso extremamente bélico e ofensivo”.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira (26), que vários países europeus entregarão mísseis e bombas de médio e longo alcance para apoiar a Ucrânia no conflito com a Rússia, e não descartou um futuro envio de tropas. A declaração foi feita durante uma reunião no Palácio Eliseu, sede da Presidência da República Francesa, com a presença de 20 chefes de Estado e governos de países membros da Otan.

