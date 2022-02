"Esquerda tem o dever de apoiar o Putin", diz Rui Costa Pimenta

"Não fazer isso é estar ao lado do imperialismo", aponta o presidente do PCO edit

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, avalia que toda a esquerda brasileira tem o dever de apoiar Vladimir Putin, presidente da Rússia, na guerra contra a Ucrânia. "Não fazer isso é estar ao lado do imperialismo", afirma. "A Ucrânia se colocou como uma colônia da agressão imperialista depois do golpe de 2014", acrescenta.

Rui condenou a reação de forças de esquerda que criticam as ações da Rússia, como fez, por exemplo, o presidente eleito do Chile, Gabriel Boric. "É a esquerda alinhada ao imperialismo", diz ele. O presidente do PCO também criticou políticos brasileiros que não se colocaram de forma clara em defesa da ação russa. "Putin prestou um serviço à humanidade, ao mostrar ao mundo a fragilidade do imperialismo", diz ele. "Não conseguiram reagir". Na entrevista, Rui também falou sobre os atos convocados pelo PCO em solidariedade à Rússia.

