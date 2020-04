Estado de Nova York chega a 14 mil mortes por COVID-19

Sputnik - O estado norte-americano de Nova York confirmou 247.512 casos do novo coronavírus além de um número total de mortes de 14.347, informou o Departamento de Saúde do Estado de Nova York nesta segunda-feira (20).

Do total de 247.512 casos confirmados pelo vírus, 136.806 foram registrados apenas na cidade de Nova York, de acordo com o Departamento de Saúde local.

Dentro da cidade, foram mortes 3.261 no bairro do Brooklyn, 3.221 mortes no Queens e 2.140 no Bronx.

Mais cedo nesta segunda-feira, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que no domingo (19) 478 pessoas morreram devido à COVID-19 . No dia anterior foram 507 mortes relatadas, o que aponta que houve uma diminuição nas fatalidades relacionadas ao vírus.

Nos Estados Unidos, quase 778 mil pessoas contraíram a doença até agora . Já o número de mortes passa de 41 mil, conforme os dados da Universidade John Hopkins.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.