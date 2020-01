Estados Unidos apontam China como "ameaça aos nossos tempos"

Sputnik - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, declarou nesta quinta-feira (30) que China é a 'ameaça central' dos nossos tempos

A Administração Trump tem repetidamente referido durante os últimos anos o suposto desafio representado pela China à supremacia militar norte-americana, aumentando o confronto no Mar da China Oriental bem como no Mar do Sul da China, além de ter iniciado uma guerra comercial que, de acordo com Washington, tem como objetivo pôr fim às alegadas práticas de comércio desleal de Pequim.