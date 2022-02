Estados Unidos aumentam ameaça militar à Rússia e enviam mais 3.000 soldados à Polônia

Decisão do Pentágono foi anunciada nesta sexta-feira, elevando a tensão no Leste Europeu edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os Estados Unidos vão enviar mais 3.000 soldados para a Polônia, informou o Pentágono nesta sexta-feira (11). As tropas chegarão ao país do Leste Europeu na próxima semana, aumentando para perto de 5.000 o número de soldados estadunidenses no país.

O anúncio ocorre pouco após mais um comunicado da Casa Branca sobre o "perigo iminente" de invasão da Ucrânia pela Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: