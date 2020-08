Estados Unidos, Brasil e Espanha lideram desinformações contra vacina da Covid-19

No mundo todo foram realizadas 502 checagens de informações falsas desde o início da pandemia, sendo 144 contra a vacina da Covid-19. Entre 38 países analisados, 19 checagens foram realizadas no Estados Unidos, Brasil (14), Espanha (14), Itália (11) e Ucrânia (10), acrescenta a reportagem edit

247 – Posts com informações falsas têm provocado dúvidas ao redor do mundo sobre as vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento. Das 502 checagens realizadas em todo o mundo desde o início da pandemia, 144 desacreditam dos esforços científicos para o desenvolvimento de um imunizante. Os países que lideram o ranking são os Estados Unidos, Brasil e Espanha, respectivamente. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Ainda considerando as 502 checagens, 35 desmentem relatos de mortes de participantes na fase de testagem de alguma das vacinas em desenvolvimento. Entre 38 países analisados, 19 checagens foram realizadas no Estados Unidos, Brasil (14), Espanha (14), Itália (11) e Ucrânia (10), acrescenta a reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.