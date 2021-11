Estados Unidos, Canadá e México realizam cúpula em busca de terreno comum

Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu os líderes canadense e mexicano na quinta-feira (18), na primeira cúpula da América do Norte em cinco anos, a fim de restaurar a cooperação ante tensões no comércio e problemas da imigração.

Esta foi a primeira cúpula dos três países desde a posse do predecessor de Biden, Donald Trump, em 2017. O presidente se reuniu em encontros separados na Casa Branca com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e depois os três se reuniram juntos.

As conversações visaram encontrar um terreno comum entre os três vizinhos, unidos pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá de comércio livre. "Podemos enfrentar todos os desafios se nos dedicarmos a falar uns com os outros, trabalhando juntos", disse Biden, enquanto Trudeau notou que os três países têm "laços extremamente fortes".

Após o encontro, os três líderes se comprometeram a realizar uma cúpula no México no ano que vem. López Obrador agradeceu a Biden por o México não ser mais "visto como o quintal dos Estados Unidos."

Em resultado da reunião, a Casa Branca anunciou acordos para desenvolver uma estratégia norte-americana de redução de metano e o compromisso dos três países de doar vacinas contra a COVID-19 para a América Latina e o Caribe.

