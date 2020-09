Estados Unidos dizem que Lukashenko não é o presidente legítimo da Bielorrússia

Sputnik - Os Estados Unidos declararam nesta quarta-feira (23) que não consideravam Alexandr Lukashenko o presidente legítimo da Bielorrússia depois dele tomar posse em meio a eleições muito contestadas.

O Departamento de Estado dos EUA reiterou que não acredita que as eleições de 9 de agosto na Bielorrússia foram livres ou justas.

"Os resultados anunciados foram fraudulentos e não transmitiam legitimidade", disse um porta-voz do Departamento de Estado. "Os Estados Unidos não podem considerar Alexandr Lukashenko o líder legitimamente eleito da Bielorrússia".

Lukashenko, um aliado do presidente russo Vladimir Putin, reivindicou um sexto mandato, apesar das amplas alegações de fraude, com a polícia desencadeando uma repressão aos protestos em massa .

Nesta quarta-feira (23), a polícia implantou canhões de água e gás lacrimogêneo para dispersar vários milhares de manifestantes após a notícia da posse secreta de Lukashenko .

"O caminho a seguir deve ser um diálogo nacional que leve o povo bielorrusso a desfrutar de seu direito de escolher seus líderes em uma eleição livre e justa sob observação independente", explicou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

"A libertação dos detidos injustamente e o fim da repressão contra os cidadãos que protestam pacificamente é um primeiro passo para um diálogo nacional genuíno", completou.

