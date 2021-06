Estados Unidos e Ucrânia realizam maiores exercícios militares em 30 anos na região do Mar Negro

A Rússia protestou, ao considerar as manobras militares na região uma provocação e uma ameaça edit

247 - Estão em curso desde o inicio da semana exercícios militares dos Estados Unidos e da Ucrânia com aliados da Otan no Mar Negro, uma região sensível e tensa do mundo, em que a Rússia tem influência e interesses geopolíticos.

Participam das manobras ao longo de duas semanas além dos ucranianos, países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, França e Israel.

Foram mobilizados 32 navios, 40 aviões, helicópteros e 5 mil soldados, no maior deslocamento militar em três décadas para esses exercícios. O exercício chamado "Brisa Marítima" acontece anualmente.

Um porta-voz de Moscou afirmou que a Rússia vai acompanhar a movimentação de perto e responder se for necessário para proteger a segurança nacional.

Na semana passada, o clima ficou tenso no Mar Negro. A Rússia escoltou um navio de guerra britânico alegando invasão territorial e afirmou que fez disparos de alerta para forçar o destroier a mudar de rota.

Em uma cúpula da Otan há 2 semanas, a Rússia foi classificada como o maior desafio militar para o Ocidente.

