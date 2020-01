Estados Unidos enviam 3 mil soldados ao Oriente Médio

Depois do ataque criminoso no Iraque, os EUA preparam o envio de quase 3.000 soldados do Exército para o Oriente Médio, informam autoridades de Defesa estadunidenses. As tropas são da 82ª Divisão Aerotransportada do Fort Bragg, na Carolina do Norte edit

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "a região já contava com pelo menos 700 soldados da mesma divisão, que se deslocaram para o Kuwait no início desta semana, após o ataque ao complexo da Embaixada dos EUA em Bagdá por milicianos apoiados pelo Irã."

A matéria ainda sublinha que "o envio de tropas reflete a preocupação dos EUA com possíveis retaliações à morte de Suleimani, comandante da Força Revolucionária do Irã, na quinta-feira, 2. Desde maio, o governo dos EUA já havia enviado 14 mil soldados ao Oriente Médio."