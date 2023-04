Estados Unidos: homem mata cinco vizinhos no Texas

Entre as vítimas está uma criança de 8 anos edit

(Reuters) - Um atirador matou a tiros cinco vizinhos, incluindo uma criança de 8 anos, depois que os vizinhos pediram ao homem para parar de disparar uma arma do estilo AR-15 em seu jardim em Cleveland, Texas, disse o xerife do condado de San Jacinto, Greg Capers no sábado.

A polícia ainda está procurando o suspeito, que usou um rifle estilo AR-15 no tiroteio na noite de sexta-feira, disse Capers à Reuters.

As autoridades acusaram Francisco Oropeza, 38, de cinco acusações de assassinato e o estavam procurando no sábado de manhã, disse Capers.

"Ele está fugindo na Sam Houston National Forest aqui no condado de San Jacinto. Estamos rastreando-o com cães e homens a cavalo e drones no ar", disse Capers.

Funcionários do escritório de Capers receberam uma ligação sobre assédio de Cleveland por volta das 23h31, horário local, mas quando chegaram ao local encontraram várias vítimas baleadas, disse ele.

Havia um total de dez pessoas na casa quando o atirador entrou e começou a atirar, disse Capers, cinco das quais sobreviveram.

A polícia disse que todas as vítimas eram de Honduras, mas as autoridades não divulgaram seus nomes, informou a ABC News anteriormente.

O suspeito saiu de sua casa na noite de sexta-feira e começou a atirar em seu quintal, quando algumas das vítimas saíram para confrontá-lo, disse Capers.

"O homem caminhou até a cerca e disse 'ei, estamos tentando manter o bebê dormindo aqui'", disse ele.

Ambas as partes então voltaram para suas casas, disse Caper, onde o atirador "recheou sua revista e caminhou pela entrada de sua garagem" para a rua e depois "para a casa das pessoas e começou a atirar".

O xerife de San Jacinto disse que as vítimas foram mortas com tiros na cabeça.

