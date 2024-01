Estados Unidos não apoiam cessar-fogo em Gaza, afirma secretário da Casa Branca

Apoie o 247

Sputnik - Durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira (9), o coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos não apoiam, neste momento, um cessar-fogo em Gaza. "Não apoiamos um cessar-fogo neste momento", disse.

A posição verbalizada pelo coordenador discute com as decisões tomadas durante as sessões do Conselho de Segurança das Nações Unidas que debateram o conflito na Faixa de Gaza. Os representantes diplomáticos, e o próprio governo Biden, não são favoráveis a um cessar-fogo.

