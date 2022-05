'Estados Unidos não têm condições de liderar o cenário global', diz presidente do Eurasia Group

Ian Bremmer afirma que "os Estados Unidos são o país mais politicamente dividido e disfuncional do G7" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Fundador e presidente da consultoria de risco político Eurasia Group, Ian Bremmer afirmou pelo Twitter na noite desta segunda-feira (2) que os Estados Unidos não têm condições de liderarem o cenário global atual.

Ele cita o vazamento de um documento da Suprema Corte do país que indica a tendência de derrubada dos direitos ao aborto no país. O vazamento em si, "sem precedentes", é para ele um indicativo de que os EUA são "o país mais politicamente dividido e disfuncional do G7".

"Os Estados Unidos são o país mais politicamente dividido e disfuncional do G7. O vazamento da opinião da Suprema Corte sem precedentes de hoje - e a reação que está por vir - é mais uma evidência disso. Isso torna impossível que os EUA liderem efetivamente o cenário global", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conteúdo do documento da Suprema Corte que foi vazado levou manifestantes às ruas para protestar contra e a favor das políticas de aborto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE