Estados Unidos testam em segredo míssil hipersônico

RT - Os EUA testaram um míssil hipersônico projetado pela Lockheed Martin para o programa Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), afirmou um oficial de defesa citado pela CNN na segunda-feira. O governo Biden supostamente manteve o julgamento em segredo para não antagonizar ainda mais a Rússia.

De acordo com a fonte da CNN, o míssil scramjet foi lançado de um bombardeiro B-52 na costa oeste e viajou a uma altitude de 65.000 pés (20.000 m) por mais de 300 milhas (480 km). A fonte não divulgou a velocidade do projétil, embora devesse ter sido pelo menos Mach-5, que é considerado o alcance baixo para armas hipersônicas.

Foi o segundo teste bem sucedido relatado no âmbito do programa HAWC, que é executado em conjunto pela Força Aérea dos EUA e pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos EUA (DARPA). Em setembro passado, a DARPA anunciou que havia testado um protótipo de míssil scramjet produzido em conjunto pela Raytheon Technologies e Northrop Grumman, sem oferecer detalhes.

Ambas as variantes usam um estágio de reforço para acelerar o projétil até um ponto em que o motor scramjet principal do míssil pode entrar em ação. O design é diferente do míssil balístico hipersônico lançado do ar da Rússia chamado Kinzhal, que o país usou no campo de batalha para o primeira vez dias antes do teste americano, de acordo com a linha do tempo da CNN.

A arma russa foi usada em 18 de março para destruir um depósito de munição fortificado no oeste da Ucrânia, segundo os militares russos. Os EUA minimizaram a importância da implantação, com o presidente Joe Biden afirmando que "não faz muita diferença, exceto que é quase impossível de interceptar". O objetivo de atingir o alcance de velocidade hipersônica com armas é derrotar as defesas antimísseis inimigas e ser capaz de desferir ataques em curto ou sem aviso prévio.

Além de Kinzhal, a Rússia tem um míssil de cruzeiro hipersônico chamado Tsirkon em seu arsenal. A arma antinavio foi projetada para ser lançada de navios e submarinos. Moscou considera que é uma ameaça potente para alvos navais de alto valor, como grupos de ataque de porta-aviões.

A fonte da CNN disse que os EUA decidiram não divulgar o teste do protótipo da Lockheed Martin para evitar tensões crescentes entre Washington e Moscou. Os militares dos EUA cancelaram alguns testes de rotina do ICBM em meio à crise na Ucrânia, citando o mesmo motivo.

Acredita-se que os EUA estejam um pouco atrasados ​​em relação à Rússia e à China em termos de desenvolvimento de armas hipersônicas. A Arma de Resposta Rápida (ARRW) lançada por via aérea paralela da Força Aérea dos EUA enfrentou uma série de contratempos no ano passado, com um terceiro teste sem sucesso consecutivo relatado em dezembro.

O design da arma inclui um propulsor de propelente sólido, que implanta um veículo planador em forma de cunha para a altitude e velocidade necessárias para um ataque de longo alcance. Tanto a Rússia quanto a China dizem que têm planadores hipersônicos implantados a partir de mísseis balísticos à sua disposição.

