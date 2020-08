Estados Unidos ultrapassam 5 milhões de casos de coronavírus

Em função do alto número de infectados, o presidente Donald Trump assinou decretos com o objetivo de oferecer apoio econômico aos afetados pela pandemia edit

Sputnik – Os Estados Unidos ultrapassaram neste sábado (8) a marca de 5 milhões de pessoas infectadas com o novo coronavírus, informou Reuters.

Com um em cada 66 residentes infectados, os Estados Unidos lideram o mundo em número de casos de COVID-19, informou uma análise da Reuters. O país registrou mais de 160 mil mortes, quase um quarto do total de casos no mundo.

Em função do alto número de infectados, o presidente Donald Trump assinou decretos com o objetivo de oferecer apoio econômico aos norte-americanos afetados pela pandemia.

Na sexta-feira (7), o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou em julho, ressaltando a necessidade de ajuda governamental.

Na quarta-feira (5), o dr. Anthony Fauci, principal autoridade em doenças infecciosas do país, disse à Reuters que pode haver pelo menos uma vacina que funcione e seja segura até o final do ano.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, aproximadamente 19,5 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados em todo o mundo.

