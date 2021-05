“Estados Unidos verão com muita normalidade a vitória do Lula”, diz Celso Amorim

Ao presidente norte-americano, Joe Biden, não interessa a continuidade do governo Jair Bolsonaro, segundo o ex-ministro. “É impossível que eles prefiram um governo de extrema direita no Brasil. Só vai dar dor de cabeça”, falou à TV 247. Assista edit

247 - O ex-ministro Celso Amorim, em entrevista à TV 247, afirmou que os Estados Unidos verão “com muita normalidade” uma eventual vitória do ex-presidente Lula na eleição de 2022, mesmo que o petista represente uma possibilidade real de crescimento do Brasil e de retomada do protagonismo pelo país na América Latina.

De acordo com Amorim, ao presidente dos EUA, Joe Biden, não interessa a continuidade do governo Jair Bolsonaro. “É impossível que eles prefiram um governo de extrema direita no Brasil. Só vai dar dor de cabeça. Não é que eles vão fazer uma oposição ou que vão querer derrubar [o Bolsonaro], não é isso. Mas eu acho que eles verão com muita normalidade uma eventual vitória do Lula”.

A resistência estadunidense ao surgimento de outra potência na América, no entanto, seguirá existindo, segundo o ex-ministro. “[Os EUA] não suportam uma outra grande potência no continente. Isso é um problema real com o qual nós vamos ter que lidar sempre, de uma forma ou de outra”.

“Mais na frente, daqui dez anos, se isso ocorrer, a gente vai voltar a ter o problema do Brasil crescer, de incomodar”, concluiu Amorim.

