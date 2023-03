Estados Unidos violam arbitrariamente direitos humanos em outros países, diz mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Após se tornarem a maior potência militar do mundo com as duas guerras mundiais e a Guerra Fria, os Estados Unidos passaram a ser cada vez mais imprudentes, acostumando-se a interferir severamente nos assuntos internos de outros países e se tornando o maior causador de problemas, quebrador de ordens e criador de tragédias no cenário mundial.

Atualmente, os EUA têm cerca de 800 bases militares no exterior e 173 mil soldados estacionados em 159 países. O orçamento militar médio anual nos últimos anos foi superior a US$ 700 bilhões, representando 40% dos gastos militares totais do mundo.

Entre 1776 e 2019, o governo norte-americano realizou quase 400 intervenções militares em todo o mundo. Dos mais de 190 países reconhecidos pelas Nações Unidas, apenas três não estiveram em guerra com os Estados Unidos ou sujeitos à intervenção militar dos EUA.

Desde o início da crise síria em 2011, os Estados Unidos têm apoiado a oposição armada do país de muitas maneiras, causando graves danos ao desenvolvimento econômico da Síria e mergulhando inúmeros cidadãos na miséria.

