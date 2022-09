'Estamos longe de um encontro direto entre Putin e Zelensky', diz Guterres

Secretário-geral da ONU diz que, no momento, as chances de concluir um acordo de paz entre Moscou e Kiev são mínimas edit

Sputnik - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou neste domingo (18) que um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, no momento ainda é algo fora da realidade, mas que a ONU está pronta para facilitar essa reunião. A declaração foi dada em entrevista concedida à Sputnik News.

"Realisticamente, acho que ainda estamos longe dessa possibilidade. Provavelmente ainda será difícil ter um encontro entre os dois presidentes, mas isso, claro, depende deles", disse Guterres.

Guterres disse que "seria importante criar condições para alcançar a paz de acordo com as determinações da Carta da ONU, com o Direito Internacional". "Mas se você pensar de forma realista, acho que ainda estamos longe dessa possibilidade e provavelmente será difícil ter negociações diretas entre os dois presidentes", disse o secretário-geral.

Ele acrescentou estar pronto para oferecer seus "bons ofícios" para facilitar as negociações, mas que sua conduta depende dos desejos de Putin e Zelensky. Na avaliação de Guterres, as chances de concluir um acordo de paz entre Kiev e Moscou no momento são mínimas, pois "ambos os lados ainda estão muito comprometidos com seus objetivos".

"Ouvimos que o presidente Putin disse que a operação continuaria até que seus objetivos fossem alcançados. E ouvimos o presidente Zelensky dizer que pretende libertar todas as partes de seu país que estão sob controle russo. Então é óbvio, estamos longe do momento em que os dois presidentes possam se encontrar", concluiu Guterres.

